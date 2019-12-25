Дмитрий Полянский сообщил об очередном эпизоде "свободы слова" на Западе.

Иностранная видеоплатформа YouTube удалил фильм о студентке из Луганской народной республики (ЛНР) Фаине Савенковой, которая в 2021 году, будучи 12-летней, попала в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", запрещенного и признанного на российской территории экстремистским ресурсом. Соответствующее заявление через личный Telegram-канал сделал постоянный представитель России при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский. Дипломат заметил, что общественность увидела хваленую западную "свободу слова".

YouTube удалил фильм "Не молчи" о Фаине Савенковой... Сначала на Западе игнорировали внесение 12-летнего подростка на сайт "Миротворец", теперь изымают из свободного доступа любую информацию, которая может "включить" мозг зомбированных обывателей. Дмитрий Полянский, постпред РФ в ОБСЕ

Напомним, что фильм "Не молчи. История Фаины Савенковой" снят 2024 году военкором-документалистом Климом Поплавским.

ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года, заявил Полянский.

Фото: Telegram / Дмитрий Полянский