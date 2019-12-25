В ГД сообщили, что больницы смогут закупать лекарства по торговым наименованиям

Алексей Куринный объяснил, для чего в стране внедряется такое условие.

Региональные министерства по здравоохранению и больницы страны с 1 октября смогут закупать лекарства для пациентов не только по международным непатентованным наименованиям, но также, при необходимости, по торговым наименованиям. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что для некоторых пациентов замена препарата даже на качественный аналог (дженерик) с аналогичным действующим веществом может не подойти по медицинским показаниям. Эта проблема связана с особенностями протекания заболевания, состояния пациента или индивидуальной непереносимостью.

Цель изменений в законодательстве, которые вступают в силу с 1 октября, - упростить процедуру закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и в первую очередь - в системе здравоохранения. Главное - теперь можно будет закупать препараты не только по международным непатентованным наименованиям (МНН), но и по торговым наименованиям, если в этом есть необходимость. Алексей Куринный, депутат ГД РФ

Теперь в закупке предприятия сферы здравоохранения смогут указывать конкретное торговое наименование препарата. Однако эта возможность коснется тез случаев, когда врачебная комиссия подтверждает, что пациенту жизненно необходим именно этот препарат из-за индивидуальной непереносимости компонентов аналогов, особенностей своего метаболизма или специфической лекарственной формы.

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Фото: Piter.tv