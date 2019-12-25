Омбудсмен рассказала о сроках, в которые пациенту должны назначить необходимые исследования или принять специалист узкого профиля.

Время ожидания приема терапевта, педиатра или врача общей практики в рамках обязательной медицинской помощи (ОМС) должно быть не больше 24 часов с момента обращения. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделилась уполномоченный по правам человека на российской территории Яна Лантратова. Омбудсмен уточнила, что аналогичный максимальный срок (14 дней) фиксируется для многих лабораторных исследований при оказании пациенту первичной помощи. Речь идет о диагностике, рентгене, маммографии, УЗИ, функциональной диагностики. В вопросах КТ, МРТ и ангиографии вне специальных ускоренных маршрутов установлен срок в 14 дней.

В 2026 году приема участкового терапевта, педиатра или врача общей практики пациент должен ждать не более 24 часов с момента обращения. Неотложную помощь в поликлинике должны оказать не позднее двух часов. Консультацию врача-специалиста - в течение 14 рабочих дней. Яна Лантратова, омбудсмен по правам человека в России

Яна Лантратова добавила, что плановую специализированную помощь, включая госпитализацию, по общему правилу требуется организовать не позднее 14 рабочих дней после направления врачом. При подозрении на онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание сроки становятся короче. В данном случае консультация специалиста должна пройти в течение трех рабочих дней, а необходимые лабораторные и инструментальные исследования быть организованы не позднее семи рабочих дней со дня назначения.

Если человеку не выдают направление или невозможно записаться, не нужно неделями пытаться пробиться через регистратуру. Обращайтесь к заведующему отделением и в страховую медицинскую организацию, обязательно фиксируйте дату назначения и отказа или невозможности записи. Яна Лантратова, омбудсмен по правам человека в России

Лантратова опубликовала новый список украинских пленных на обмен.

Фото: Макс / Яна Лантратова