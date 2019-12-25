Доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей

В Петербурге представили проект бюджета города на 2027 год.

Доходы бюджета Петербурга в 2027 году планируют увеличить до 1,522 трлн руб. Расходы предусмотрены в размере 1,625 трлн руб., а дефицит составит 103 млрд руб., или 6,9 % от доходов. Параметры проекта бюджета 29 сентября представил вице-губернатор Алексей Корабельников на встрече с журналистами.

Наибольшую долю расходов планируют направить на образование — 24 %. Еще 16 % приходится на социальную политику, 14 % — на транспорт и 11 % — на здравоохранение.

Адресная инвестиционная программа Петербурга на 2027 год оценивается в 237 млрд руб. Около четверти этих средств предусмотрено на развитие дорожного хозяйства.

В 2028 году доходы городского бюджета планируют получить в размере 1,618 трлн руб., расходы — 1,718 трлн руб. На 2029 год заложены доходы в размере 1,718 трлн руб. и расходы на уровне 1,773 трлн руб.

Окончательные параметры бюджета должен утвердить Законодательное собрание Петербурга. До принятия документа депутаты могут внести в проект изменения, поэтому представленные показатели еще могут скорректировать.

Ранее стало известно о корректировке бюджета Петербурга на 2026 год. Доходную часть увеличили на 10 млрд руб. за счет безвозмездных поступлений — до 1,472 трлн руб. Расходы при этом сократили на 70 млрд руб., до 1,580 трлн руб.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России. При наличии необходимых сведений деньги смогут перечислять автоматически, отдельного заявления подавать не нужно.

Фото: Piter.tv