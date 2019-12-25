Яна Лантратова рассказал о важности соцподдержки родителей на всех этапах, включая и период беременности.

Председатель профильного комитета Государственной думы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила обеспечить беременным бесплатный проезд в такси. Соответствующее письмо с законодательной инициативой депутаты уже отправили председателю федерального правительства Михаилу Мишустину. Текст документа получили журналисты телеканала "360.ru". Парламентарий заметила, что глава государства Владимир Путин еще в декабре 2024 года поручил предоставить предложения по повышению качества перевозок в такси для семей с детьми. По мнению Яны Лантратовой, важно поддержать родителей на всех этапах, включая и беременность матери.

В этой связи актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Политик пояснила, что будущие мамы часто нуждаются в регулярных поездках в медицинские учреждения, которые могут находиться далеко от дома. Также оженщины тратят значительные денежные средства на сопровождение беременности и испытывают дискомфорт во время поездок на общественном транспорте. Сейяас схожую иницитиву нициативу реализовали местные власти в Рязани. Речь идет о мере поддержки для будущих мам-студенток. Чиновники разрешили им бесплатно пользоваться социальным такси для посещения больниц, поликлиник, МФЦ и прочих важных социальных учреждений.

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Фото: Piter.tv