По его словам, платить "кому-то в Америке" комиссию является абсурдом.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов раскритиковал комиссию Visa и Mastercard за каждую транзакцию. Об этом он заявил в интервью РБК.

По его словам, платить "кому-то в Америке" 2% комиссию за использование банковской карты является абсурдом. Чекунов подчеркнул, что антироссийские санкции привели к ослаблению позиций доллара как мировой резервной валюты. Он подчеркнул, что доля доллара в международных расчетах и резервах уменьшается.

Ранее в Госдуме заявили о скором возвращении Visa и Mastercard в РФ.

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