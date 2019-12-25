В Госдуме заявили о скором возвращении Visa и Mastercard в РФ

По словам депутата, обе системы потеряли большой рынок и намерены снова войти в него.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о скором возвращении платежных систем Visa и Mastercard в РФ. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам депутата, в ближайшее время Visa и Mastercard будут предлагать свои услуги. Он подчеркнул, что обе системы потеряли большой рынок и намерены снова войти в него. Аксаков добавил, что в России уже привыкли к новым платежным системам, однако Visa и Mastercard можно будет использовать в случае отправки платежей в Европу и Америку

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Фото: Piter.tv