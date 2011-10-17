Аксаков допустил ставку по ипотечным кредитам в 2027 году не выше 10%

В Госдуме напомнили об ожиданиях от решения ЦБ РФ по снижению ключевой ставки.

Ключевая ставка в 2027 году может опустится до уровня в шесть или семь процентов годовых, соответственно, ставка по ипотечным кредитам будет не выше десяти процентов. Соответствующий комментарий сделал председатель профильного комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью журналистам из издания "Парламентская газета". Законодатель пояснил СМИ, что ставку по семейной ипотеке федеральные власти решили увязать с количеством детей в семье. Сейчас чиновники и политики обсуждают более комфортные варианты для граждан. В частности, может появиться ставка в два процента при рождении третьего и последующих детей.

Я рассчитываю, что в следующем году ключевая ставка будет уже измеряться не двузначной цифрой, а однозначной. Соответственно, кредиты ипотечные станут дешевле. Думаю, ключевая ставка в 2027 году опустится до 6-7%. Следовательно, ипотечные кредиты будут не дороже 10%. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Напомним, что овет директоров Банка России на заседании государственного регулятора от 19 июня принял решение снизить ключевую ставку в стране на 25 базисных пунктов, до уровня в 14,25 процентов годовых.

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Фото: Piter.tv