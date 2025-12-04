В ГД раскритиковали предложение КПРФ изъять банковские вклады граждан России

Анатолий Аксаков объяснил, что предложение не интересно ни правительству, ни бизнесу.

В Москве раскритиковали предложение политического лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять вклады и средства российского бизнеса из банков для пополнения федерального бюджета. Соответствующий комментарий сделал председатель профильного комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью журналистам телеканала RTVI. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что в таком развитии ситуации нет заинтересованных сторон, к реализации такого плана не стремится ни правительство, ни сами предприниматели.

Деньги, которые находятся на вкладах и так далее - это ресурс для кредитования экономик, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег. Поэтому это бред. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

В Госдуме назвали оптимальный для развития экономики курс рубля.

Фото: Piter.tv