Депутат Бурляев оценил вероятность возвращения уехавших артистов

В Госдуме призвали соотечественников подтвердить свое раскаяние поступками.

Народный артист России, депутат Государственной думы Николай Бурляев считает, что покинувшие территорию нашей страны после начала специальной военной операции (СВО) артисты могут вернуться в том случае, если искренне раскаются и подтвердят это своими поступками. Соответствующий комментарий парламентарий из нижней палаты сделал в интервью для журналистов из информационного агентства "ТАСС".

Нужно оставлять человеку возможность для покаяния. Разбойник, который всю жизнь был разбойником и был распят на кресте, покаялся искренне и был принят в Царство Божие. Поэтому я бы не отсекал эту возможность у людей, которые должны осознать свой грех. Николай Бурляев, депутат РФ

Законодвтель добавил, что искренность такого покаяния должна подтверждаться не словами, а реальными делами. По его мнению. это будет заметно через СМИ. Депутат назвал вопрос возвращения уехавших артистов актуальным, потому что из-за разных взглядов на происходящее в мире многие семьи сегодня остаются разделены.

В России начнут мобилизовывать деятелей культуры и создадут культурный фронт.

Фото: Piter.tv