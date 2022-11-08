В России начнут мобилизовывать деятелей культуры и создадут культурный фронт. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев.
По его словам, СМИ дезинформируют людей о том, что немного артистов уехали из России. Бурляев отметил, что уехали считанные единицы. Зампред комитета по развитию гражданского общества добавил, что это не утрата, а очищение российской культуры.
Также Бурляев заявил, что уже разрабатывается "кодекс чести деятелей культуры" и подготавливаются иные уставные документы.
Ранее мы сообщали, что Госдума единогласно отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы.
Видео: Telegram / Дума ТВ
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