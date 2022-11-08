Госдума единогласно отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы.

Согласно документу Правительство РФ могли наделить полномочием по определению единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Этот оператор должен был получать сведения об объемах распространения цифровой наружной информации.

Мы должны принимать такие решения и не говорить об этом, как о подвиге. То, что сегодня сам автор призвал проголосовать за отклонение, тоже о многом говорит.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы