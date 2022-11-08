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Госдума единогласно отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы

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По нему Правительство могли наделить полномочием по определению единого оператора цифровых рекламных объявлений.

Госдума единогласно отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы.

Согласно документу Правительство РФ могли наделить полномочием по определению единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Этот оператор должен был получать сведения об объемах распространения цифровой наружной информации.

Мы должны принимать такие решения и не говорить об этом, как о подвиге. То, что сегодня сам автор призвал проголосовать за отклонение, тоже о многом говорит.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Госдума рассмотрит законопроект о наделении добровольцев, участвующих в СВО, статусом ветерана боевых действий.

Видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: госдума россии, законопроект, отклонение, цифровая реклама
Категории: Лента новостей, Новости России,

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