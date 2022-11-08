Госдума единогласно отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы.
Согласно документу Правительство РФ могли наделить полномочием по определению единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Этот оператор должен был получать сведения об объемах распространения цифровой наружной информации.
Мы должны принимать такие решения и не говорить об этом, как о подвиге. То, что сегодня сам автор призвал проголосовать за отклонение, тоже о многом говорит.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Ранее Госдума рассмотрит законопроект о наделении добровольцев, участвующих в СВО, статусом ветерана боевых действий.
Видео: Telegram / Дума ТВ
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