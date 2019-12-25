Делегация Петербурга укрепила связи с соотечественниками и анонсировала фотовыставку в Кейптауне

Важным итогом визита стало достижение договоренности о культурном обмене.

В рамках рабочего визита в ЮАР делегация Петербурга продолжила программу мероприятий в культурной столице страны — Кейптауне. Об этом сообщили в городском Комитете по внешним связям.

Одним из центральных событий стала встреча с российскими соотечественниками, на которой также присутствовал генеральный консул России в Кейптауне Руслан Голубовский. Председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев представил ключевые проекты города для поддержки русского языка и культуры за рубежом. В их число вошли программы летних и зимних школ, международный форум "Русское зарубежье" и проект "Наши библиотеки: читать по-русски".

Участники диалога обсудили перспективы сотрудничества в области сохранения исторической памяти, развития молодежных контактов, а также организацию взаимодействия между музеями двух городов.

Важным итогом визита стало достижение договоренности о культурном обмене. Делегация посетила храм преподобного Иоанна Лествичника, где встретилась с настоятелем отцом Николаем Эстерхейзеном. Была достигнута договоренность о размещении фотовыставки, посвященной Санкт-Петербургу, в приходском кафе "The Ladder" ("Лестница"), что станет новым шагом в укреплении культурных связей между Северной столицей и русской общиной Кейптауна.

Ранее Смольный подписал соглашение об открытии делового центра в Бишкеке.

Фото: МАКС / Циркуляр Грибоедова