Петербургская делегация во главе с Евгением Григорьевым прибыла в ЮАР для усиления связей БРИКС

Программа пребывания началась с посещения духовно-исторических мест Йоханнесбурга.

Официальная делегация из Петербурга начала рабочий визит в Южно-Африканскую Республику. Визит проходит по прямому поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова и направлен на усиление стратегического сотрудничества со странами объединения БРИКС. Делегацию возглавляет председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Программа пребывания началась с посещения духовно-исторических мест Йоханнесбурга. В храме Преподобного Сергия Радонежского – единственном православном храме РПЦ в Африке южнее Сахары. Также состоялась встреча петербургской делегации с настоятелем прихода протоиереем Даниилом Луговым.

Участники визита возложили цветы к часовне, возведенной в память о 225 российских добровольцах, которые сражались на стороне буров во время Англо-бурской войны 1899–1902 годов. Одним из наиболее выдающихся командиров того времени был Евгений Максимов, дослужившийся до звания генерала бурской армии.

Продолжением дня стала встреча с соотечественниками, проживающими в провинции Гаутенг. По традиции мероприятие прошло в формате дружеского чаепития, сообщили в пресс-службе комитета. На встрече обсуждались вопросы сохранения культурной идентичности вдали от родины, возможности для реализации совместных проектов и перспективы развития гуманитарных связей между Россией и ЮАР.

В завершение дня Евгений Григорьев оставил памятную запись в книге почетных гостей храма.

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Фото: МАКС / Циркуляр Грибоедова