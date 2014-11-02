В среду в Петербурге будет без осадков и умеренно тепло

В городе воздух прогреется до +21…+23 градусов, по области – от +18 до +23 градусов.

Сегодняшняя метеорологическая обстановка в Северной столице определяется влиянием гребня антициклона, смещающегося с запада. Ожидается переменная облачность без осадков при температуре воздуха, близкой к климатической норме. В то же время восточные районы Ленинградской области останутся под воздействием тыловой части циклона: там сохранится высокая вероятность кратковременных дождей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В городе воздух прогреется до +21…+23 градусов, по области – от +18 до +23 градусов.

Прогнозируется западный ветер скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет отметки 760 мм рт. ст., что соответствует средним многолетним значениям.

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Фото: Piter.TV