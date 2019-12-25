Минпромторг включил новые модели авто в список для такси

Соответствующее распоряжение правительства подписано и размещено на официальном портале правовой информации.

На территории нашей страны перечень подпадающих под критерии закона о локализации такси автомобилей расширен за счет шести моделей, производство которых было локализовано в России. Соответствующими данными с общественностью поделились представители пресс-службы российского министерства по промышленности и торговли.

Перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси, будет расширен за счет моделей Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7, Jeland J6, производство которых локализовано в России в рамках СПИК. текст сообщения от Минпромторга России

Известно, что актуализированная редакция перечня с учетом появившихся н российском внутреннем рынке моделей частных транспортных средств, подходящих третьему критерию "закона о локализации такси", будет позже опубликована на официальном сайте Минпромторга. Ранее в реестре находилось 30 автомобилей. Все они относились к таким маркам, как Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", UMO, Haval, Tenet и прочее. Федеральный закон, устанавливающий требования по локализации автомобилей для работы в такси, вступил в силу с 1 марта 2026 года.

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Фото: Piter.tv