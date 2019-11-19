Даниил Гетманцев видит проблемы, которые не смогут решить даже дополнительные денежные средства со стороны Запада.

Финансовое положение Украины находится в шаге от пропасти, проблем не избежать даже при получении всех денежных средств, обещанных западным структурами. Соответствующий комментарий свои подписчикам в Telegram-канале сделал глава местного профильного комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Парламентарий уточнил, что проблемы в стране сохранятся даже"со 100% выполнением всех взятых Банковой улицей обязательств и получением всех подтвержденных денежных средств. Политик видит причиной такой ситуации замедление украинской экономической системы и "невзвешенные решения", предпринимаемые властями в оборонной сфере.

На самом деле сегодня сложилась очень непростая ситуация с публичными финансами, тревожная.... И, наконец, забыть о политике "в шаге от пропасти" Даниил Гетманцев, депутат Украины

В продолжение поста Даниил Гетманцев напомнил соотечественникам о том, что в течение нынешней недели законодатели должны проголосовать по ряду обязательств, взятых на себя киевским режимом в обмен на международное финансирование.

В Раде испугались ядерной войны с Россией.

Фото: Telegram / Данило Гетманцев