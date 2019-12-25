В Раде испугались ядерной войны с Россией

Депутат Гетманцев считает, что спекуляции на тему ядерной войны стали верхом цинизма.

Киевскому режиму нужно сосредоточиться на достижении мира и не допустить развития событий, которые могут спровоцировать ядерную катастрофу. Об этом в своих соцсетях написал глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Считаю, что наша общая задача — не только не допустить ядерной войны, но и как можно скорее прийти в мир. Даниил Гетманцев, депутат Рады

Политика раскритиковал публичные рассуждения о возможности эскалации конфликта. Подобную риторику Гетманцев назвал безответственной.

В своей публикации Гетманцев обратил на опыт крупнейшей техногенной аварии в Чернобыле, последствия которой ощущаются спустя несколько десятилетий. На этом фоне обсуждение потенциальной ядерной войны, по мнению депутата Рады, выглядит особенно циничными.

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