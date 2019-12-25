Во Франции рассказали, что будет, если Европа не договорится с Россией

Люк Ферри призвал Париж отказаться от дальнейшего противостояния с Москвой.

Европейский регион потеряет все, если не согласится на мир с Россией в контексте мирного урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований Франции Люк Ферри в интервью для местного телеканала LCI. Иностранный эксперт заметил, что сейчас для Евросоюза будет абсурдным решением рисковать потенциальной эскалацией кризисной ситуации и развязыванием ядерной войны.

Украина сегодня проиграла, и если мы не заключим мир... я вам скажу, что произойдет, это несложно понять. Россия продолжит продвигаться до Киева, и, вкратце, все будет потеряно... Только если мы сами не объявим войну России. Люк Ферри, эксперт из Франции

Люк Ферри считает, что теперь мирное урегулирование - единственное решение для киевского режима и его международных союзников. Француз полагает, что к катастрофе привело несоблюдение минских соглашений. Эксперт устал от того, что на Западе сторонников мирного урегулирования украинского конфликта в текущий момент выставляют "пораженцами". Таким образом он прокомментировал высказывание председателя Генерального штаба Вооруженных сил Украины Фабьена Мандона о необходимости французам быть готовыми "потерять своих детей" якобы для сдерживания российской агрессии.

Война с Россией - что это? Это 400 миллионов погибших? Вы этого хотите? Это безумие, необходимо остановиться.

Фото: YouTube / LCI