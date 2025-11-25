Глава Франции заметил, что в ЕС все еще обсуждается вопрос.

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что право распоряжаться замороженными на территории Европейского союза российскими активами принадлежит региональному сообществу. Соответствующее заявление политический лидер сделал в комментарии для местной радиостанции RTL. Эксперт выступил перед СМИ на площадке саммита "ЕС— Африканский союз" в Анголе. Иностранец заметил, что для начала международные союзники киевского режима обсудят, что именно они будут делать с этими активами и как с их помощью обезопасить себя.

Активы находятся в Европе, поэтому европейцы и должны решать. По итогам этих обсуждений мы все вместе должны сказать об этом России. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что новостное агентство The Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников написало о том, что пункт о выделении около ста миллиардов долларов из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины был убран из последней версии американского мирного плана. Изначально делегаты хотели, чтобы Вашингтон получил 50 процентов от прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные денежные средства будут направлены в российско-американский инвестиционный фонд.

Макрон выступил против ограничения численности украинской армии.

Фото и видео: YouTube / RTL