Глава Франции объяснил, почему ВСУ должны иметь достаточное количество солдат.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против какого-либо ограничения численности украинской армии. Соответствующее заявление европейский политический лидер сделал в комментарии для местной радиостанции RTL. Иностранец выступил перед СМИ на площадке саммита "ЕС— Африканский союз" в Анголе. В Париже уверены, что Москва остается одержимой идеей сокращения численности Вооруженных сил Украины, о чем говорилось еще в ходе переговоров делегаций в Стамбуле 2022 года. Тогда российские эксперты заметили, что ВСУ не может превышать отметки в 50-60 тысяч человек.

Главной гарантией безопасности является регенерация украинской армии. Первое, что необходимо для защиты Украины, - это ее собственная армия. Поэтому все дискуссии последних дней в Женеве были посвящены тому, чтобы не ограничивать численность Вооруженных сил Украины. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Эмманюэль Макрон уверен, что ВСУ "не нужно ставить лимиты". Лидер Елисейского дворца добавил, что общеевропейские усилия в настоящее время направлены на обучение солдат армии киевского режима, их оснащение и способность к развертыванию региональных боевых подразделений в предстоящие месяцы и годы.

Макрон: единственная "красная линия" в урегулировании конфликта на Украине — Россия и ее требования.

Фото и видео: YouTube / RTL