Президент Франции призвал Европу не дать Киеву капитулировать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что единственная "красная линия" в урегулировании регионального конфликта на Украине — Россия и ее требования. Соответствующее заявление европейский политический лидер сделал в комментарии для местной радиостанции RTL. По словам главы Елисейского дворца, париж и другие международные союзники киевского режима жаждут мира, а не капитуляции Украины. Эксперт выступил перед СМИ на площадке саммита "ЕС— Африканский союз" в Анголе.

В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень. Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами Мы должны показать, что мы неуязвимы перед лицом силы, которая угрожает нам. Эмманюэль Макрон, президент Франции

В Париже отметили, что изначально составленный план соглашения Вашингтона представляет только то, что выгодно для Кремля, поэтому документ необходимо доработать. Эмманюэль Макрон заявил, что только украинское руководство может решить, на какие территориальные уступки чиновники готовы пойти.

