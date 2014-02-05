Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров допустил причастность французских властей к убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка. Таки образом бизнесмен прокомментировал публикацию американской журналистки Кэндис Оуэнс в социальной сети X* с данными об убийце жертвы.
Изучив все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции Макрона, я нахожу информацию Кэндис о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной.
Павел Дуров, предприниматель
Ранее западная журналистка Кэндис Оуэнс рассказала подписчикам о том, что с ней связался высокопоставленный сотрудник правительства Елисейского дворца. Этот иностранец сообщил ей, что убийца Чарли Кирка проходил подготовку в 13-й бригаде французского легиона с участием нескольких государств.
Фото: X* (* - нежелательная организация на территории России) / Candace Owens
