Основатель Telegram оценил слова американской журналистки Кэндис Оуэнс о личности преступника.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров допустил причастность французских властей к убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка. Таки образом бизнесмен прокомментировал публикацию американской журналистки Кэндис Оуэнс в социальной сети X* с данными об убийце жертвы.

Изучив все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции Макрона, я нахожу информацию Кэндис о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Павел Дуров, предприниматель

Ранее западная журналистка Кэндис Оуэнс рассказала подписчикам о том, что с ней связался высокопоставленный сотрудник правительства Елисейского дворца. Этот иностранец сообщил ей, что убийца Чарли Кирка проходил подготовку в 13-й бригаде французского легиона с участием нескольких государств.

Фото: X* (* - нежелательная организация на территории России) / Candace Owens