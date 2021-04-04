  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:32
109
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Карлсон сравнил убийство Кирка с распятием Христа

0 0

Журналист из США указал на то, что активист нес христианские ценности обществу.

Американский журналист Такер Карлсон сравнил убийство консервативного активиста Чарли Кирка с заговором людей, которые "едят хумус при тусклом свете лампы".  Во время траурных мероприятий, организованных в штате Аризона, иностранец провел аналогию с христианством. По его  так сговаривались, чтобы убить Иисуса Христа за правду о власти.

Я представляю себе, как в комнате собираются люди, едят хумус при тусклом свете лампы. И они думают, что нам делать с этим парнем, который говорит правду о нас. И всегда появляется один со светлой мыслью: давайте просто убьем его.

Такер Карлсон, журналист

Напомним, что сторонник президента-республиканца Дональда Трампа, 31-летний Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Трагедия произошла на массовом мероприятии, проводимом в Университете долины Юта. У американца остались супруга и двое детей. Активист выступал против оказания помощи Украине. Он также называл лидера киевского режима Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". По словам Чарли Кирка, Крым всегда являлся частью России.

Такер Карлсон высмеял веру европейцев в возможность нападения России на НАТО.

Фото и видео: YouTube / NBC News

Теги: распятие, такер карлсон, убийство, чарли ирк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии