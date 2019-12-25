Американец уверен, что Россия выиграла в конфликте, поэтому сейчас надо занятья переговорами.

Утверждения о возможности нападения Вооруженных сил России на страны Североатлантического альянса являются лживыми и смехотворными. Соответствующее заявление в интервью для немецкой газеты Bild сделал известный американский журналист Такер Карлсон. Иностранец назвал смешной веру европейских политических элит в возможность российского вторжения на территорию Германии или Великобритании. Эксперт заметил, что доказательств таких намерений у России у властей нет.

Такер Карслон заметил, что его тревожит эскалация регионального конфликта на Украине, который может привести мир к ядерной войне. По его мнению, Кремль одержал победу в вооруженном противостоянии с киевским режимом, поэтому теперь коллективному Западу нужно с помощью переговоров минимизировать негативные последствия для всех сторон. Журналист подчеркнул, что подогревающие антироссийскую риторику и страхи восточные европейцы "тотально страдают паранойей".

Напомним, что 18 июля заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал СМИ, что вся стратегия государств — членов НАТО направлена на подготовку к военному столкновению с Москвой.

Карлсон призвал экс-премьера Израиля рассказать о связях Эпстина с властями.

Фото: YouTube / Tucker Carlson