Хинштейн: более 700 курян были госпитализированы из-за вторжения ВСУ в регион

Глава Курской области рассказал о работе по оказанию медпомощи пострадавшим.

Свыше 700 мирных жителей были госпитализированы в больницы с ранениями различной тяжести из-за вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал губернатор российского региона Александр Хинштейн, выступая на полях петербургского международного экономического форума. Чиновник пояснил, что сейчас на местах развернута многоуровневая система оказания медицинской помощи пострадавшему населению. Вместе с местными врачами трудятся специалисты из федерального министерства по здравоохранению, ФМБА, а также Центра медицины катастроф.

Когда есть необходимость, сразу же направляем наиболее тяжелых раненых в Москву санавиацией. <…> Стараемся делать все для того, чтобы поставить людей на ноги. Александр Хинштейн, врио губернатора

В Курской области при атаке дрона погиб мирный житель.

Фото: Telegram / ТАСС