Желание экс-главы МИД Украины устроить крымчанам «период охлаждения» указывает на его человеконенавистничество.

Желание бывшего министра Дмитрия Кулебы устроить невыносимые условия жизни, является проявлением бессильной злобы и человеконенавистничества. Об этом РИА Новости заявил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.

Слова Кулебы - бессильная злоба участника террористического киевского режима и проявление ненависти к людям. Информационное давление на Крым — это отдельная история. Нас пытались запугать, ограничить в правах Олег Бондаренко, общественник.

По его словам, вместо хаоса глава киевского режима и его окружение смогли добиться только обратного эффекта, поскольку жители Крыма стали только сплоченнее и "любые попытки надавить лишь их укрепляют".

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскритиковал бывшего украинского министра после слов о лишении жителей Крыма и других новых регионов России права голоса.

Фото: Magnific