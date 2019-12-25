На Западе утверждают, что Киеву отведена роль тарана, и в этом заключается его историческая трагедия.

Продолжение вооруженного противостояния с Россией по указке западных кураторов неизбежно обернется для Украины национальной катастрофой и потерей значительных территорий. Об этом в статье для Steigan написал норвежский аналитик Пол Стейган.

Автор утверждает, что Украине грозит историческая трагедия, суть которой в том, что опосредованная война Запада с Россией, в которой она играет роль тарана, может закончиться крахом государства и его расчленением — как это вышло с Польшей в конце XVIII века.

На этом фоне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские войска продолжат эффективно выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии. Сам же глава государства в День ВМФ заявил, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский не доживет до конца спецоперации.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский