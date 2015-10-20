Уровень тревожности в Петербурге и Москве достиг 30%

Чаще всего признаки тревоги фиксируются у представителей поколения миллениалов.

В июле доля жителей Петербурга и Москвы с высоким уровнем тревожности достигла максимального значения среди всех типов населенных пунктов России – 30%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Эксперты отмечают прямую зависимость психологического состояния от населенных пунктов. Чаще всего признаки тревоги фиксируются у представителей поколения миллениалов: показатель достигает 32% среди старших (родившихся в 1982–1991 годах) и 31% среди младших (рожденных в 1992–2000 годах).

Анализ медиапотребления выявил значительный разрыв в показателях. Наибольший уровень беспокойства наблюдается у активных пользователей интернета (32%), тогда как среди телезрителей этот показатель минимален и составляет лишь 15%.

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Фото: Magnific (DC Studio)