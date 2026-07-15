Психолог Пироговского университета назвала способы борьбы с монотонной работой

По ее словам, любое занятие со временем надоедает, что побуждает психику переключаться на новые виды деятельности.

Скука является естественным адаптивным механизмом, который защищает человека от формирования зависимостей. Об этом "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина.

По ее словам, любое занятие со временем надоедает, что побуждает психику переключаться на новые виды деятельности. Это нормальная реакция организма, которая не дает человеку застрять в одном эмоциональном состоянии.

Однако выполнение однообразной работы приводит к состоянию монотонии. Эксперт пояснила, что оно сопровождается снижением эмоционального отклика, ухудшением концентрации внимания и падением умственной работоспособности. Особенно сложно сохранять продуктивность при задачах, требующих значительных волевых усилий, — ресурс истощается, и работоспособность неизбежно снижается.

Чтобы справиться с этим, специалист рекомендовала чередовать сложные задачи с интересными занятиями. Если такой возможности нет, поддерживать внимание помогут регулярные физические упражнения, встроенные в рабочий процесс.

Ранее врач Пироговского университета назвал "детокс на соках" бесполезным для здоровья.

Фото: Magnific (pvproductions)