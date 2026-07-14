Врач Пироговского университета назвал "детокс на соках" бесполезным для здоровья

Подобные практики категорически не подходят людям с высокой физической или умственной активностью, так как организму необходимо полноценное питание.

Понятие "детокс на соках" не является медицинским термином и не имеет доказанной пользы для организма. Об этом "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказал кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, если речь идет о разгрузочном дне, ключевую роль играет состав напитков. Покупные соки с добавлением сахара лишь увеличивают углеводную нагрузку на организм. В то же время овощные фреши на основе сельдерея, огурца или кинзы могут использоваться как вариант кратковременной разгрузки.

Кондрахин подчеркнул, что подобные практики категорически не подходят людям с высокой физической или умственной активностью, так как организму необходимо полноценное питание. При длительном отсутствии белка тело начинает использовать собственные ресурсы, из-за чего в первую очередь страдает мышечная масса.

Регулярное увлечение "соковым детоксом" приносит больше вреда, чем пользы, отметил врач. Он уточнил, что лечебное голодание допустимо только под строгим контролем врача или диетолога, поскольку самостоятельно проводимые эксперименты небезопасны. По сути, такой "детокс" создает для организма стресс, а не помогает ему очиститься.

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