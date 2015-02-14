Эксперты рассказали, почему стандартное обезболивание в медицине помогает не всем

Физические ощущения часто переплетаются с тревогой, страхом и социальной изоляцией.

Считается, что врачу всегда виднее, но на практике стандартная доза анальгетика может снять лишь полбалла из двенадцати возможных. Это происходит потому, что боль – одно из немногих явлений в медицине, которое невозможно измерить объективно, а каждый пациент реагирует на терапию индивидуально, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

В европейских клиниках для оценки состояния используют визуальную шкалу от 1 до 10 с нарисованными рожицами – от зеленой улыбающейся до багровой рыдающей. Врач спрашивает пациента о его ощущениях и отталкивается от названной цифры. Однако, как отмечает руководитель паллиативной службы фонда AdVita Елена Ковач, боль является динамическим симптомом. Она может усиливаться к ночи или на фоне тревоги, поэтому специалисту необходимо задавать множество уточняющих вопросов, учитывая не только интенсивность, но и психологический контекст.

Среди обывателей бытует мнение о жестких терапевтических стандартах (столько-то миллиграмм на килограмм веса). В Санкт-Петербургской клинической больнице РАН поясняют, что в современной паллиативной помощи таких норм не существует. Возраст и вес влияют на терапию, но не задают верхний предел. Важна индивидуальная подборка дозы и её корректировка.

Кроме того, физические ощущения часто переплетаются с тревогой, страхом и социальной изоляцией. Даже при правильно подобранных препаратах человек может продолжать страдать, если источник боли выходит за пределы тела. Эксперты также указывают на проблему "недообезболивания" из-за опиоидофобии среди врачей и родственников, которые боятся зависимости или остановки дыхания у больного.

По оценкам различных организаций, ежегодно в паллиативной помощи нуждаются как минимум 1,7 млн россиян, однако получают её порядка 900 тысяч пациентов. Несмотря на развитую инфраструктуру (более 1300 кабинетов, сотни отделений и выездных служб), доступность лечения зависит от региона и конкретного врача.

Трагическим следствием отсутствия доступной помощи становятся случаи самосудной эвтаназии. Так, в Иркутской области мужчина задушил шнуром гражданскую жену, которая после инсульта была лежачей и просила помочь ей умереть. Когда врачи скорой сообщили, что до больницы она не доедет, он решил "облегчить страдания". Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима. С 2019 года в России рассмотрено не менее 30 подобных дел, которые СМИ называют "убийствами из милосердия".

Облегчение состояния зависит не только от таблеток. Как пишут исследователи Айгерим Мукушева и Зайтуна Хисметова, участие мультидисциплинарной команды позволяет снизить уровень боли за счет психологической поддержки. Работа с тревогой и семьей влияет на восприятие страданий не меньше, чем медикаменты. Практикующий гипнолог Софья Сулим добавляет, что гипнотерапия формирует внутренний ресурс, снижая субъективное переживание боли.

Боль никогда не принадлежит полностью ни пациенту, ни врачу. Она формируется на стыке личного опыта, медицинского решения и возможностей системы, оставаясь вопросом, на который пока нет единого ответа.

Фото: Piter.TV