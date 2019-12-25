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Спасатели Петербурга передали жителям Мариуполя и Донбасса более 5,4 тонны гуманитарной помощи с начала года
Сегодня, 12:27
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Спасатели Петербурга передали жителям Мариуполя и Донбасса более 5,4 тонны гуманитарной помощи с начала года

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вой вклад внесли пожарно-спасательные отряды Василеостровского, Адмиралтейского и Выборгского районов, а также Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга.

Сотрудники учреждений, подведомственных Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности, на системной основе оказывают поддержку жителям Мариуполя, а также гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую Народные Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свой вклад внесли пожарно-спасательные отряды Василеостровского, Адмиралтейского и Выборгского районов, а также Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга.

По состоянию на 30 июля текущего года спасателями было передано около 1086 килограммов гуманитарного груза. С учетом ранее отправленных партий общий объем помощи, собранной петербургскими экстренными службами с начала 2026 года, превысил 5,4 тонны.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург отправил два грузовика гуманитарной помощи новым территориям.

Фото: Пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Теги: гуманитарная помощь, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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