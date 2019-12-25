Петербург отправил два грузовика гуманитарной помощи новым территориям

В посылке – генераторы, медицинские препараты, одежду, обувь, бытовую технику, продуктовые наборы, а также детские игрушки и книги.

В присоединенные территории прибыла масштабная партия гуманитарного груза. Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству, помощь была собрана сотрудниками Центра комплексного благоустройства совместно с Казанским кафедральным собором, общественным движением "Ленинградский доброволец" и Большим Санкт-Петербургским государственным цирком.

Общими усилиями удалось сформировать две полные автомобильные фуры. В посылке – генераторы, медицинские препараты, одежду, обувь, бытовую технику, продуктовые наборы, а также детские игрушки и книги. Весь объем помощи направлен жителям пострадавших районов Донбасса и военнослужащим на линии соприкосновения.

Помимо гражданской поддержки, город оказывает системную помощь фронту. Ранее на передовую уже были переданы две боевые машины, квадрокоптер с тепловизором, десять аккумуляторов к нему, три дизельных генератора и две радиостанции. Кроме того, для нужд обороны заготавливается древесина, остающаяся после санитарных рубок в "Курортном лесопарке". За последние пару лет военным было поставлено около 240 кубометров леса.

Ранее мы сообщили о том, что глава Балашихи Юров отправил жителям приграничья гуманитарную посылку.

Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга