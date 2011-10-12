Глава Балашихи Юров отправил жителям приграничья гуманитарную посылку

Благотворительная акция проходит с марта 2025 года.

Глава Балашихи Сергей Юров стал участником благотворительной акции Почты России и Российского Красного Креста, по сбору гумпомощи жителя Курской и Белгородской областей. Он посетил одно из городских отделений почтовой связи и отправил посылку, сообщил Телеканал 360.ru.

Юров отметил, что все желающие могут принести в почтовое отделение благотворительную помощь, откуда ее отправят бесплатно тем, кто нуждается в поддержке.

К сожалению, жители приграничных регионов продолжают сталкиваться с последствиями обстрелов и разрушением гражданской инфраструктуры. Государство оказывает им всю необходимую помощь, но человеческое участие и внимание не менее важны. Сергей Юров, глава Балашихи

Сотрудники почтовых отделений помогут оформить посылку и подскажут, какие вещи наиболее нужны в приграничных регионах. В качестве гуманитарной помощи принимают товары для детей, новую одежда и обувь, постельное белье, медицинские изделия и предметы первой необходимости. Вес одной посылки составляет не больше 20 килограммов.

Ранее мы сообщали, что гуманитарная помощь поступила в Белгородскую область из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского края и Тулы.

Фото: пресс-служба администрации Балашихи