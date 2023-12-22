Гладков: в Белгородскую область начала поступать гуманитарная помощь

Губернатор поблагодарил коллег из регионов за поддержку населения Грайворонского округа.

Гуманитарная помощь для жителей Грайворонского округа Белгородской области, который находится под постоянным обстрелом Вооруженных сил Украины, на текущий момент поступила от Ханты-Мансийского автономного округа, столицы страны, Ставропольского края и Тулы. На территории российского региона властями будут организованы дополнительные пункты выдачи для местного населения. Соответствующее заявление губернатор Вячеслав Гладков сделал в собственном Telegram-канале для подписчиков.

Начали получать гумпомощь из других регионов: из ХМАО, Москвы, Ставрополя, Тулы. Помощь, которую впервые получили, будет распределена жителям Грайворонского округа. Мы всегда чувствовали поддержку всей страны. Вячеслав Гладков, глава региона

Сейчас для жителей Грайворонского округа уже удалось сформировать 10 тысяч продовольственных наборов, выдача помощи продолжается.

Гладков задался вопросом о целесообразности объявления ракетных тревог ночью.

Фото и видео: Telegram / настоящий Гладков