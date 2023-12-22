Гладков задался вопросом о целесообразности объявления ракетных тревог ночью

Губернатор рассказал о принятом решении по безопасности населения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поинтересовался мнением жителей российского региона о целесообразности включения сирен о ракетной угрозе в ночное время. Поводом для такого обращения послужило принятое минувшей ночью решение властей не объявлять тревогу в целях избегания паники среди гражданского населения. Соответствующее заявление чиновник сделал в собственном Telegram-канале для подписчиков.

Ночью не включили сигнал ракетной опасности. Сделано это было для того, чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение. Мы все понимаем, что нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем находиться дома. Вячеслав Гладков, глава региона

Губернатор попросил жителей высказать свое мнение о том, нужно ли администрации включать сирены ночью. Все полученные обращения власти рассмотрят совместно со специалистами из ГУ МЧС ради того, чтобы можно было в полной мере обезопасить здоровье и жизнь каждого гражданина. Однако в Белгородской области намерены сдержать дополнительную панику, которая может быть вызвана необдуманными действиями со стороны руководства.

Белгородская область создала 28 ПВР.

Фото и видео: Telegram / настоящий Гладков