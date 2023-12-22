Белгородская область создала 28 ПВР

Вячеслав Гладков рассказал о готовности региона к обстрелам ВСУ.

Региональные власти на территории Белгородской области создали для местного населения28 пунктов временного размещения (ПВР). Эти объекты в общей сложности готовы принять у себя более 15 тысяч человек. Соответствующее заявление в видеообращении сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram-канале. Российский чиновник пояснил, что оперативная обстановка в связи с ударами ВСУ остается сложной.

Продолжаем работу на пунктах временного размещения на территории нашей области. Общее количество пунктов временного размещения - 28, это более 15 тысяч мест. Сейчас в ПВР у нас находится 2 200 человек. Вячеслав Гладков, глава региона

Эксперт добавил, что исходя из сиутации усиливается работу по количеству защитных сооружений. Вячеслав Гладков поблагодарил за поддержку в этом направлении МА-руда. Известно, что оплачены 100 модульных конструкций, которые сейчас поставляются на более обстреливаемые микрорайоны административного центра региона. Также сооружения уже установлены в парке Южный -(на аллее рядом с детской площадкой), в районе рынка "Салют", возле спорткомплекса Хоркиной и на противоположной от него стороне. Три укрытия действуют на территории медицинских учреждений.

При атаке БПЛА на Белгородскую область погиб человек.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков