При атаке БПЛА на Белгородскую область погиб человек

Вячеслав Гладков рассказал о последствиях воздушного нападения ВСУ.

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали Старооскольский округ и Чернянский район Белгородской области. Соответствующее заявление в видеообращении сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram-канале. Российский чиновник заметил, что жертвой трагедии стал один местный житель. Еще двое человек оказались ранены. Он заметил, что армия противника утром 23 марта дополнительно открыла огонь по административному центру. В результате оказались повреждены частные дома, многоквартирные здания. также фиксируются пострадавшие, их количество уточняется.

В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены. Все необходимое для восстановления в наших возможностях <...> есть. Все работы будут максимально быстро выполнены. Вячеслав Гладков, глава региона

В настоящее время экстренные ведомства ликвидируют возгорания, в том числе произошедший пожар в одном из частных домов. Все строительные и аварийные бригады работают на месте инцидента, власти проводят поквартирный и подомовой обход.

Вчера при обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков