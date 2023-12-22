При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек

Вячеслав Гладков раскрыл подробности атаки ВСУ на город.

При обстреле территории Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины погиб один человек. Соответствующее заявление в видеообращении сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram-канале. Российский чиновник заметил, что повреждения получили три медицинских учреждения и жилой сектор. Более подробные сведения о последствиях атаки ВСУ на объекты будут предоставлены местными властями позже. На текущий момент устанавливается стоимость ущерба, после чего сразу же начнутся восстановительные работы.

Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины. Есть раненые. Вячеслав Гладков, глава региона

Известно, что всех женщин-пациенток эвакуировали из перинатального центра под номером два в Белгороде после обстрела. Их доставили в перинатальный центр под номером один.

Гладков заявил о необходимости эвакуации из обстреливаемых районов Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков