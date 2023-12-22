Гладков заявил о необходимости эвакуации из обстреливаемых районов Белгородской области

Большое количество жителей Белгородской области остаются в обстреливаемых населенных пунктах, что для местной администрации является недопустимой ситуацией. Соответствующее заявление в видеообращении сделал местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник записал ролик и выложил его в социальных сетях. Местные власти намерены убедить граждан выехать из опасных территорий. Если родственники не смогут принять у себя этих людей, то чиновники готовы помочь с временным размещением в специально оборудованных для этого пунктах как на территории российского региона, так и за его пределами.
Задача органам местного самоуправления увеличить количество подомовых обходов по тем домам и квартирам, в которых остаются жители, и убедить по возможности переехать, где расположены их родственники, если они готовы принять.
Вячеслав Гладков, глава региона
В Белгородской области жителей населенных пунктов освободят от оплаты услуг ЖКХ за март.
Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков
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