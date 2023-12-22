В Белгородской области жителей населенных пунктов освободят от оплаты услуг ЖКХ за март

Вячеслав Гладков рассказал о временном нововведении для жителей отдельных территорий региона.

Местных жителей из более чем десяти населенных пунктов Белгородской области власти региона освободят от оплаты жилищно-коммунальнх услуг за март 2024 года Соответствующее заявление в видеообращении сделал местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник записал ролик и выложил его в социальных сетях. Данное решение местной администрации затронет граждан, проживающих на территории Сподарюшина, Горьковского, Мокрой Орловки, Глотова, Грайворона, Гора-Подола, Козинки, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Заречья-Первого, Заречья-Второго и Безымено.

На оперативном штабе мы приняли решение, что за март жители <...> оплачивать ЖКХ не будут... Дальше от оперативной обстановки. Вячеслав Гладков, глава региона

Гладков объявил об ограничении въезда в шесть муниципалитетов Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков