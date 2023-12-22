Гладков объявил об ограничении въезда в шесть муниципалитетов Белгородской области

Глава региона рассказал о решении властей по поводу безопасности жителей.

Въезд на территорию шести населенных пунктов Грайворонского городского округа, расположенные в Белгородской области, с 20 марта будет ограничен властями по соображениям безопасности. Соответствующее заявление в видеообращении сделал местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник записал ролик и выложил его в социальных сетях. Он отметил, что на участках будут устанавливаться посты сотрудников полиции, Росгвардии, пограничной службы и администрации. Они определят порядок посещения жилых зданий.

Принимаем решение вместе с оперативным штабом, что с завтрашнего дня на территории Козинки, Гора-Подола, Глотова, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымена будет ограничен въезд. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что 19 марта на территории Грайворонского округа зафиксированы прилеты снарядов ВСУ в селах Головчино и Сподарюшино, в поселке Горьковский и Грайвороне. Повреждения выявлены в четырех квартирах одного многоквартирного дома, 42 частных домовладениях.

В Белгородской области за неделю из-за обстрелов ВСУ погибли 16 человек.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков