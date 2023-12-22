В Белгородской области за неделю из-за обстрелов ВСУ погибли 16 человек

Вячеслав Гладков рассказал о ситуации с обстрелами региона.

На территории Белгородской области 16 мирных жителей погибли в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины за прошедшую неделю. Соответствующими статистическими данными поделился губернатор российского региона Вячеслав Гладков, выступая на заседании президиума генерального совета политической партии "Единая Россия". Чиновник добавил, что еще 98 человек считаются пострадавшими от деятельности армии киевского режима за минувшую неделю.

Всего у нас за неделю погибло 16 мирных жителей, 98 человек ранено. В том числе девочка руку потеряла только что во время обстрела. Напряжение достаточно большое. Вячеслав Гладков, глава региона

Чиновник пояснил, что администрация приняла решение вывезти в другие регионы страны порядка девяти тысяч детей из-за обстрелов. Речь идет о несовершеннолетних жителях из Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. Уже 22 марта около 1,2 тысяч из них отправятся в Пензу, Тамбов и Калугу. При этом большее количество жителей сел уже отселены от опасных участков.

Гладков рассказал, сколько людей остаются в больницах после обстрелов.

Фото и видео: Telegram / Осторожно, новости