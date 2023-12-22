Гладков рассказал, сколько людей остаются в больницах после обстрелов

В Белгородской области раскрыли сведения о состоянии пациентов, пострадавших из-за ударов ВСУ.

Более десяти раненных граждан при обстрелах Белгородской области Вооруженными силами Украины за последние несколько дней по-прежнему остаются в больницах. Пятеро пациентов находятся в тяжелом состоянии. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что супружеская пара, которая пострадала от действий ВСУ в четверг, находится в реанимационном отделении. У мужа дважды останавливалось сердце во время операции, однако медики смогли восстановить его биение. Мужчина и женщина дышат при помощи аппарата ИВЛ. Власти рассчитывают, что жители смогут как можно скорее пойти на поправку.

Вчера ранения получили 22 человека из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского городского округа. На сегодняшний день в больнице остаются 9 человек. Остальным оказана помощь, они уже дома. Плюс 4 человека, которые получили ранения до вчерашнего дня - итого 13 человек в больнице. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при атаке дронов.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков