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Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при атаке дронов

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Глава Белгородской области рассказал, что раненому мужчине провели операцию.

Пострадавший мужчина в Белгородской области при атаке украинских БПЛА в настоящее время находится в реанимации после проведенной с пациентом операции. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.  

Пострадавшему вчера в Рождественке мужчине, который получил множественные ранения, его состоянию сейчас, по заключению врачей, ничего не угрожает. Находится в реанимации. Вчера его прооперировали. Будем продолжать делать все, чтобы как можно быстрее вернулся в свою семью.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской обоасти

Рождественка находится в двух километрах от государственной границы с Украиной. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями соседней страны. Напомним, что 8 марта глава региона информировал местных жителей о том, что два человека погибли и один тяжело ранен в результате атаки беспилотников от Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла около села Рождественка Грайворонского городского округа. В населенный пункт армия киевского режима направила три дрона-камикадзе.

Число пострадавших при атаке БПЛА на село в Белгородской области выросло до четырех.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, регионы, рождественка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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