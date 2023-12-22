Число пострадавших при атаке БПЛА на село в Белгородской области выросло до четырех

Количество пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на село Почаево Грайворонского округа в Белгородской области, произошедшей 26 февраля, выросло до четырех. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
К сожалению, их количество увеличилось до четырех - в больницу привезли еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии. Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже сейчас его отправили в областную клиническую больницу.
Вячеслав Гладков, глава региона
Напомним, что 26 февраля армия киевского режима при помощи дрона-камикадзе атаковали автомобиль, находившийся на окраине села Почаево В момент инцидента в транспортном средстве находились строители. В результате взрыва от полученных травм трое мирных граждан погибли, еще трое человек получили осколочные ранения.
Пострадавшего при обстреле села под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву.
Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков
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