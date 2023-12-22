Вячеслав Гладков оценил трагедию, произошедшую в селе Почаево.

Количество пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на село Почаево Грайворонского округа в Белгородской области, произошедшей 26 февраля, выросло до четырех. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

К сожалению, их количество увеличилось до четырех - в больницу привезли еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии. Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже сейчас его отправили в областную клиническую больницу. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что 26 февраля армия киевского режима при помощи дрона-камикадзе атаковали автомобиль, находившийся на окраине села Почаево В момент инцидента в транспортном средстве находились строители. В результате взрыва от полученных травм трое мирных граждан погибли, еще трое человек получили осколочные ранения.

Пострадавшего при обстреле села под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков