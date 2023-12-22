Установлена причастность ранее задержанного члена группировки из 90-х годов к убийству на улице Димитрова

На данный момент заключены под стражу девять человек, в том числе, и сам главарь банды.

Петербургские полицейские установили причастность ранее задержанного члена группировки из 90-х годов к убийству на улице Димитрова в 1998-м. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России 28 апреля.

Напомним, в феврале 2024 года уголовный розыск Петербурга раскрыл серию жестоких убийств, совершенных бывшим лидером криминальной группировки и его сообщниками около 30 лет назад. На данный момент заключены под стражу девять человек, в том числе, и сам главарь банды.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти установили причастность 54-летнего члена банды из 90-х годов к убийству мужчины 1970 года рождения. Преступление было совершено весной 1998 года у дома 4 по улице Димитрова.

Тогда же возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Накануне, 26 апреля, задержанному предъявили обвинение в совершении этого преступления.

Работа по установлению иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов продолжается. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Piter.TV