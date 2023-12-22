Эксперты прокомментировали пять новых кандидатур в министры РФ

За единственным исключением выдвижение получили представители губернаторского корпуса.

Кабмин РФ приставил пять новых кандидатур в министры. Министром транспорта предложено назначить губернатора Курской области Романа Старовойта. Промышленности и торговли - губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Энергетики - губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Сельского хозяйства - бывшую первую замминистра Оксану Лут. Министром спорта - губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. На это обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты уточнили, что за единственным исключением выдвижение получили представители губернаторского корпуса. По мнению телеграмерв, для назначения на курирование целой огромной отрасли кандидату необходимо продемонстрировать, что жизнь страны он видел не только из уютного офиса в пределах Садового кольца, а также способен эффективно руководить тем или иным субъектом РФ.

Еще один интересный момент: в случае утверждения парламентом, в правительстве появится представитель ЛДПР. Во-первых, это любопытно само по себе, давненько на посту министра мы не видели представителя пусть и системной, но оппозиции. Во-вторых, появляется интрига с выборами в Хабаровске, в скорой перспективе мы узнаем, смогут ли либерал-демократы сохранить этот важный для себя регион. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что пост первого вице-премьера РФ предложили Денису Мантурову.

Фото: duma.gov.ru