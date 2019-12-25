Эксперты прокомментировали рост цен на икру и красную рыбу в России

Роль играет сложение нескольких факторов.

Как отмечают эксперты Telegram-канала "Мейстер", недовольство по поводу роста цен на икру и красную рыбу понятно: грустно смотреть, как банка, еще недавно стоившая 1500 рублей внезапно улетает к трем тысячам, а к новому году может оказаться и дороже.

Как уверены авторы поста, роль играет сложение нескольких факторов. Во-первых, сам по себе год "неурожайный" на лосося: дикий лосось Тихого океана нерестится не равномерно каждый год, периодически давая такие всплески и спады. Во-вторых, спад в этом году усилен масштабным Эль-Ниньо, сильно разогревшим океан, а лосось любит прохладную воду. Эти два фактора в совокупности дали дефицит, подытожили телеграмеры.

Останутся ли высокие цены навсегда? Нет. В следующую "урожайную" путину, когда заводы забьют рыбой и икрой под завязку, высокие цены вгонят рыбопромышленников в убыток, потому что спроса на этот объем не будет. Так что дорогая икра – вещь преходящая. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали выступление Мишустина на агропромышленной выставке "Золотая осень".

Фото: Magnific (azerbaijan_stockers)